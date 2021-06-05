لبنان يهزم سريلانكا في التصفيات الآسيوية

انفرد منتخب لبنان لكرة القدم مؤقتاً بصدارة المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، بعد فوزه على سريلانكا 3 / 2 اليوم السبت على ستاد مدينة جويانج في كوريا الجنوبية.

وسجل أهداف منتخب لبنان جوان العمري في الدقيقتين 11 والأخيرة من الشوط الأول، ومحمد قدوح في الدقيقة 17، فيما أحرز هدفي سريلانكا أحمد وسيم رازق في الدقيقتين التاسعة و63 من ركلة جزاء.

وتصدر منتخب لبنان ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بشكل مؤقت، مقابل 7 نقاط لكوريا الجنوبية و6 نقاط لتركمانستان ولا شيء لسريلانكا، في حين أعلن منتخب كوريا الشمالية انسحابه بسبب جائحة كورونا.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم في نفس المجموعة، وعلى نفس الملعب، كوريا الجنوبية وتركمانستان.