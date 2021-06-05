 رويترز: مقتل 3 مدنيين جراء قصف تركي على مخيم للاجئين في شمال العراق - بوابة الشروق
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رويترز: مقتل 3 مدنيين جراء قصف تركي على مخيم للاجئين في شمال العراق

نور رشوان
نشر في: السبت 5 يونيو 2021 - 4:56 م | آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 4:56 م

أفادت وكالة أنباء «رويترز»، في خبر عاجل، مساء السبت، بمقتل ثلاثة مدنيين، جراء قصف تركي على مخيم مخمور للاجئين في شمال العراق.


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