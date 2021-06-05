«عربات النوم» تعرض على السكك الحديدية تطوير 20 عربة نوم

عرضت الشركة الوطنية لعربات النوم على هيئة السكك الحديدية تطوير 20 عربة نوم بهدف التمكن من تشغليها على خطوط السكك الحديدية، تبعا لتصريحات مصادر بالشركة.

قالت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة الوطنية تشغل يوميا من 2 حتى 4 قطارات نوم على خطوط السكك الحديدية.

وأضاف أن حركة الركاب عبر قطارات النوم تحسنت خلال 3 شهور الماضية منذ عودة الحركة السياحية.

قال إنه تم نقل 242 ألف راكب مصرى من خلال عربات النوم خلال العام الماضى، كما تم نقل 29 الف راكب أجنبى خلال العام الماضى، مؤكدا أن انتشار فيروس كورونا أثر بصورة كبيرة على حركة نقل الركاب خلال العام الماضى.

وذكر أن الشركة تكبدت خسائر 2 مليون جنيه خلال العام الماضى بسبب انخفاض حركة الركاب.

وبلغ عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة خلال عام 2019 نحو 317 ألف راكب مصرى بخلاف 111 ألف راكب اجنبى فى نفس العام.

وذكر أن الشركة حققت أرباحا تخطت 30 مليون جنيه خلال العام قبل الماضى بفضل حدوث طفرة فى نقل الركاب المصرين والاجانب.