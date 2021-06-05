السعودية تؤكد أهمية إطلاق مبادرة الرياض لمكافحة الفساد

أكدت السعودية أهمية إطلاق مبادرة الرياض التي تؤطِّر أجندة تنبثق من دول مجموعة العشرين للعالم أجمع لمكافحة الفساد، وتطبيق النزاهة والشفافية من خلال تأسيس شبكة عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال فعالية نظَّمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع الوفد الإيطالي والإندونيسي والكولومبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعنوان "القيادة في مكافحة الفساد ومجموعة العشرين .. أهدافها وإنجازاتها"، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد التي عقدت على مدى يومين في نيويورك.