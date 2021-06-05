أوكرانيا تفوز بذهبية الحركات الأرضية في مونديال الجمباز الفني

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فاز اللاعب الاوكراني كوفيتون أيلا بذهبية بطولة العالم للجمباز الفني على بساط الحركات الارضية وذهبت الفضية إلى الليتواني كزيميكاس توماس والبرونزية من نصيب القبرصي شاري ميخاليس.

ويشارك في البطولة التي تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية.