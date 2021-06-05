سلطنة عمان تبدأ غدا حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تبدأ وزارة الصحة في سلطنة عمان غدًا الأحد، حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى، قبل 10 أسابيع أو أكثر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن وزارة الصحة تسعى إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا الذين تبلغ أعمارهم من 12 سنة فما فوق أي ما يعادل 70% من السكان، وستُنفذ على مراحل، حسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد 19 التي وضعتها الوزارة.

ووفق الوكالة، وضعت الوزارة خطة تنفيذية للتحصين للشهر الجاري تتضمن تطعيم عدد من الفئات وهم طلبة الدبلوم العام والهيئة المشرفة على امتحانات الدبلوم العام.

وبدأت في الـ26 من الشهر الماضي وانتهت بتاريخ الثالث من يونيو الجاري، والعاملين الصحيين في القطاع الخاص الذين لم يتلقوا اللقاح مسبقًا إضافة إلى مقدمي الخدمات الأساسية وموظفي الجهات العسكرية والمدنية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالنسبة لفئات المجتمع الأخرى، سيتم التوسع في الفئات لتشمل البالغين من عمر 45 سنة وما فوق خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري الحالي.

وستُنفذ خطة التحصين بعدة طرق بهدف الوصول للمستفيدين وتسهيل الإجراءات عليهم منها فتح مراكز التحصين بجميع المحافظات إضافة إلى تشكيل فرق متنقلة إن لزم الأمر.