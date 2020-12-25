سلطات الصحة الأمريكية تدعو لتطعيم المراهقين ضد كورونا مع زيادة الإصابات بينهم

دعت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، روشيل والينسكي، الجمعة، لتطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى زيادة في معدلات الإصابة الحادة بـ"كوفيد-19" بين تلك الفئة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وفي بيان نُشر اليوم إلى جانب دراسة حول حالات دخول المراهقين المصابين بـ"كوفيد-19" للمشفى لوضعهم في وحدات الرعاية المركزة أو تحت أجهرزة التنفس الاصطناعي، أعربت والينسكي عن قلقها "العميق" إزاء أعداد المراهقين الذين يحتاجون الدخول للمشفى بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتي تتضمن حاجتهم للتنفس الاصطناعي، مؤكدة إمكانية منع وقوع الكثير من تلك الحالات إذا دفع الآباء ولأقارب والأصدقاء المقربين، المراهقين للحصول على اللقاحات والالتزام بالتدابير الاحترازية، حسب ما نقلت عنها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض اليوم أن ثلث المراهقين الذين دخلو المستشفيات خلال ذروة تفشي الوباء، في وقت سابق من هذا العام، احتاجوا للحجز في وحدات الرعاية المركزة، فيما احتاج 5% منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ورجّح الباحثون ارتباط زيادة الإصابات الحادة بين المراهقين في مارس وأبريل بعدة عوامل، من بينها انتشار سلالات أكثر قدرة على الانتقال وربما أكثر خطورة من السلالة الأولية لفيروس كورونا المستجد، وزيادة عدد صغار السن العائدين إلى المدارس، والتغير في سلوكيات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية والسلوكيات الوقائية الأخيرى.

وسمحت سلطات الصحة الأمريكية، الشهر الماضي، باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمن هم بعمر 12 إلى 15 عاما، بعد كان مسموحا باستخدامه فقط لمن هم أكبر من 16 عاما.

وشدد مركز السيطرة على الأمراض في دراسته على ضرورة الحصول على اللقاحات واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت والينسكي: "التطعيم هو طريقنا للخروج من هذه الجائحة"، مضيفة: "أواصل رؤية إشارات واعدة في بيانات مركز السيطرة على الأمراض على أننا نقترب من نهاية هذه الجائحة في هذا البلد، ومع ذلك، علينا جميعا فعل ما علينا فعله والحصول على اللقاج لنعبر خط النهاية".