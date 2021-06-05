محافظ مطروح: سرعة إزالة الميدان المواجه للمستشفى العام بسبب حجب الرؤية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة إزالة الميدان المواجه للمستشفى العام بمدخل الشارع؛ نظرا لحجبه للرؤية بما يتسبب في كثرة الحوادث، خاصة مع تقاطعه في اتجاه القادمين من شارع المحطة شكري القوتلى مع القادمين من مدخل المدينة لشارع اسكندرية.

وأوضح محافظ مطروح، أن ذلك في إطار الحرص على تحقيق السيولة المرورية، والتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة المرور وجهاز التنسيق الحضاري؛ لإعادة تنسيق الميدان بما يتيح سهولة الرؤية ويمنع أي حوادث مستقبلا، والتيسير على المواطنين مع الحفاظ على الشكل الحضارى لمدخل المدينة.

جاء ذلك خلال خلال جولة تفقدية قام بها محافظ مطروح، حيث تفقد أعمال إعادة تركيب البلاط والبلدورات برصيف شارع إسكندرية، بما يحقق الشكل الجمالي واستواء الرصيف ومنع الانحدار تيسيرا على المارة، والذي تم الانتهاء منه عدا الجزء الأخير يتم العمل به حاليا أمام مستشفى مطروح العام.