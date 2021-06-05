يوافق عيد ميلاد الملكة البريطانية اليزابيث يوم 21 من أبريل، إلا أن الاحتفال الرسمي به اعتاد أن يجري في عطلة الإسبوع الثاني من شهر يونيو من كل عام، وهو الموافق السبت المقبل.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي سيجري خلال حفل صغير سيقام في قلعة وندسور يوم السبت المقبل.

حيث يقام عرض البهاء العسكري ومهرجان الملكة يوم السبت المقبل في ساحة القلعة، وسيكون مشابهًا لحدث العام الماضي في مقر إقامة الملكة بمقاطعة بيركشاير، والذي يطلق عليه اسم "القوات الصغيرة".

ويعتبر ذلك الاحتفال الرسمي الأول للملكة بعيد ميلادها بدون زوجها الأمير فيليب،. الذي رحل عنها في وقت سابق من هذا العام.

وسيجرى الاحتفال وسط اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا، وسيشمل العديد من عناصر موكب عيد ميلاد الملكة السنوي، الذي يقام عادة في وسط العاصمة لندن .

كما سيشمل العرض القوات التي لعبت دورًا أساسيًا في جائحة فيروس كورونا، والذين خدموا في العمليات العسكرية خارج البلاد.

وقال قصر باكنجهام في بيان، إن العرض سيقوده حراس المشاة، الذين سينضم إليهم مدفعية الحصان الملكي للقوات الملكية وفوج الفرسان، وسيتم عزف الموسيقى بواسطة فرقة، ستشمل الكتيبة الأولى من حرس الأسكتلنديين.

وعند وصول الملكة وابنها دوق كنت الأمير إدوارد ولي العهد، إلى المنطقة الرباعية، سيتم الترحيب بهم بتحية ملكية ونشيد وطني، وسيبدأ العرض بعزف من الفرقة الموسيقية.

واخرت الملك إليزابيث الاحتفال الرسمي بعيد ميلادها، لأن الطقس في المملكة يكون أجمل في أوائل الصيف، ويُعتقد أن التقليد بدأ في عهد الملك جورج الثاني عام 1748، حيث وكان عيد ميلاده في أكتوبر ولكنه أصبح احتفالًا سنويًا للقوات المسلحة والملك.

يذكر أن الأمير فيليب توفي عن عمر يناهز 99 عامًا في 9 أبريل الماضي من هذا العام، وكان قد تقاعد بالفعل من المناصب الملكية في عام 2017.