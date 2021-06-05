قال الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تعمل على ضمان جودة الخدمات الطبية وتحسينها بشكل مستمر، وتنظيم القطاع الصحي بشكل عام بما يضمن استقراره وتنميته وتحسين جودته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حصاد الأسبوع» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الهيئة التي أنشأت عام 2019، سجلت واعتمدت 113 منشأة صحية بينها 20 مستشفى و66 مركز رعاية صحية أولية وعشرة معامل و15 صيدلية ومركزين طبيين متخصصين، لافتًا إلى أن هذه المنشآت تتمركز في محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أبو ساطي أن هذه المحافظات تشمل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، مفيدًا بأن هناك معايير دولية يتم الاستناد إليها في تسجيل واعتماد المنشأة الطبية.

وأفاد بأن من بين هذه المعايير متطلبات السلامة الوطنية التي تهدف إلى سلامة المريض وفريق العمل داخل المنشأة الطبية، مشيرًا إلى استخدام مواد بناء آمنة في تشييد هذه المنشآت، تمنع مثلًا انزلاق المريض داخل المستشفى وبالتالي قد يتعرض لإصابة، أو توفير لوازم مكافحة أي حريق حال اندلاعه.

وشدد على حرص الدولة، ممثلة في الهيئة، على تقديم خدمة طبية آمنة وسليمة للمريض منذ دخوله للمستشفى، وأن يخرج منه معافى دون أن يصاب بعدوى أخرى.

والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية هيئة مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، و تخضع تحت الإشراف العام من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهيئة هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض.