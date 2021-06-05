قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الهدف الأساسي للصندوق هي دعم روح التكافل والتضامن، بين جميع أفراد ومؤسسات الدولة.

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «تن»، أن مبادرة «نتشارك نعدي الأزمة»، تندرج أسفل إحدى محاور صندوق تحيا مصر، وهو مواجهة الأزمات والكوارث، وتم إطلاقها فور بدء تفشي فيروس كورونا العام الماضي، بمشاركة جميع الشركات والمؤسسات المصرية، الملتزمة بالمسئولية المجتمعية تجاه الدولة.

وأكد أنه تم توفير 240 جهاز تنفس في وقت حرج جدا، بالإضافة إلى توفير 16 ألف بدلة عزل، وأكثر من مليون كمامة جراحية، و60 ألف كمامة «N95» للأطقم الطبية، وقد أعلنا عن استمرار هذه الحملة لدعمهم بأكثر من 36 طن من المواد الغذائية، و5 طن من المطهرات.

ولفت إلى أن مبادرة صندوق تحيا مصر، الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2014، تطورت على مدار السنوات حتى الآن، من خلال 6 محاور رئيسية.

وأوضح أن الصندوق قدم خدماته لـ8 ملايين من أبناء شعب مصر، حتى الآن، سواء في مجال الرعاية الصحية، أو اجتماعيا، والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى محور كامل لدعم التعليم، وإدارة الكوارث والأزمات.

وأشار إلى أنه قبل شتاء 2021، تم إطلاق قافلة حقق من خلالها 3 أرقام قياسية، لمساعدة الشعب المصري، لافتا إلى أنه تم إطلاق 3 قوافل إنسانية مؤخرا لدعم أبناء قطاع غزة.

