حسام موفي: عدم وصول الدم للعضو يتسبب في بتره

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الدورة الدموية هى التي تمد جميع خلايا الجسم بالطاقة، وكل ما يلزم الحياة، عبر الدم الذي يسير في عروق الإنسان.

وأضاف «موافي»، خلال برنامجه «ربي زدني علما»، مساء الجمعة، أن عند حدوث قصور في الدورة الدموية، أو عدم وصول الدم لأي عضو، يتسبب في بتره، أو حدوث ما يسمى بـ«الغرغرينة».

وأوضح أن أسباب حدوث «الغرغرينة»، هو انغلاق الشريان الذي يحمل الدم لهذا العضو، لافتا إلى أن الدورة الدموية، هو الجهاز الذي وضعه الله في جسم الإنسان، ليعطي له الحياة، ويستمر في العيش

