الصحة: إجراء أكثر من 767 ألف عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن الدكتور أكرم سامي معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، الانتهاء من إجراء أكثر من 767 ألف عملية 11 تخصصًا طبيًّا ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وقال خلال لقائه ببرنامج «حصاد الأسبوع» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إن الدولة عملت على إجراء حصر شامل لقوائم الانتظار وتحديد الأمراض للحالات ومن ثم تخصيص المبادرات، لافتًا إلى أن متابعة يومية كانت تتم من قِبل القيادة السياسية للمؤشرات اليومية التي تصدر عن المشروع.

وأضاف أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة على مدار الفترات الماضية هدفت في المقام الأول إلى التخفيف عن المرضى، ومحاولة توفير حياة كريمة للمواطن المصري حتى ثلاث سنوات قادمة.

وأشار سامي إلى أن الوزارة أعدت خريطة صحية لتحديد الخدمات التي تُقدم على مستوى الجمهورية، وبالتالي يتم ضخ الخدمات للمناطق التي تعاني قصورًا في تخصص بعينه، سواء بشكل مباشر من قِبل مستشفيات الوزارة أو عبر جهات أخرى يتم التعاون معها مثل المستشفيات الجامعية أو المستشفيات العسكرية أو مستشفيات القطاع الخاص.

وأكد معاون الوزيرة، أن محافظات الصعيد كانت الأكثر احتياجًا في التطوير بسبب تعرضها لما أسماه "النسيان" خلال فترات ما قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى إجراء معالجة لهذه الأوضاع سواء من خلال التعاقد مع الجهات الخاصة أو إنشاء وحدات علاجية جديدة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت مؤخرًا، طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online أو الاتصال على الخط الساخن: 15300

وشملت الخطوات، أن المريض الذي ليس له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، والمريض الذي له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي، ويتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.