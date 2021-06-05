برلماني عن إعادة إعمار غزة: مصر أفعال لا أقوال

قال عماد خليل عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن بدء مهمة الإعمار وإزالة المباني المتهدمة، بالسواعد المصرية فور وصولها لغزة، جاءت ترجمة للصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فلسطين، والتي كتب أفعال لا أقوال.

وأضاف عماد خليل، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الجمعة، أن أبناء غزة استقبلوا الوفد المصري اليوم، بالأعلام وأحر الترحيب، خاصة مع وصول الآليات المصرية لرفع الركام والأنقاض.

وأوضح أن وجود مصر في دعم القضية الفلسطينية، دور تاريخي، وعهد الرئيس السيسي مختلف، لأنه ينظر إلى قضايا الأمة العربية، كأنها قضايا وطنية، بالإضافة إلى سياسة شريفة في التعامل مع كل الدول.

وقد بدأت الآليات المصرية فى قطاع غزة فى إزالة الركام والدمار، الذى خلفه العدوان الإسرائيلى، وذلك بعد دخولها صباح اليوم الجمعة إلى القطاع للبدء في عملية إعادة الإعمار.

