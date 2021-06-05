الكهرباء: إضافة 6000 كيلومتر من الخطوط الهوائية بين المحافظات منذ 2014

أشاد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالجهود التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم.

وقال حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح السبت، إن على مدار 60 سنة وحتى عام 2014 تم إضافة 2300 كيلومتر فقط من الخطوط الهوائية التي تصل بين المحافظات، ذاكرًا أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم إضافة أكثر من 6000 كيلومتر، وهو ما يعني مضاعفة تلك الخطوط.

وأضاف أن إضافة هذا الكم من الخطوط الهوائية التي تربط بين المحافظات، خلال هذه الفترة القصيرة، أدى إلى استقرار التغذئية الكهربائية في الصعيد والدلتا.

وشدد على أهمية خطوط الربط الدولية بين مصر وغير من الدول الأخرى، مشيرًا إلى إضافة خط ربط هام جدًا مع السودان في أبريل عام 2020، ودراسة إقامة خط ربط بين مصر وأوروبا من خلال قبرص واليونان.