ضبط شخص اشترك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص اشترك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تجميع كلٍ من (شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا، "شقيقه " - يعمل بالخارج )، مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، أو مع العائدين من الخارج ليستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع الثاني.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 6 أشهر طبقاً للفحص المستندي بلغت 250 ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.