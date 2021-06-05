أعلنت الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إجراء مراجعة لكافة تصرفات أراضي المناطق الصناعية، كاشفة عن سحب أراضٍ من المخالفين.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «الجدعان» على شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن المراجعة شملت أراضي المناطق الصناعية التي تم تخصيصها منذ عام 1977، موضحة أن المناطق المخصصة حتى ما قبل 2016 تتبع وزارة التنمية المحلية فيما المناطق التي تم تخصيصها بعد هذا العام تخضع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية.

وكشفت الوزيرة أن المراجعة التي أجرتها هيئة التنمية الصناعية أظهرت أن عددًا من هذه الأراضي تمت إتاحتها بالمجان إلا أنه لم يتم تنفيذ أي نشاط صناعي عليها.

وأوضحت أن الشروط المحددة لتخصيص وحدة داخل مجمع صناعي كانت تتيح لصاحب المنشأة أو وكيله للحصول عليها، لافتة إلى أنه تم إلغاء هذا الشروط وعدم تخصيص أي قطعة أرض إلا لصاحب المنشأة بشكل مباشر.

وتابعت: "الحكومة لا تبيع لسمسمار أو وكيل.. صاحب المشروع يحصل على المتر بسعر 25 جنيهًا.. نحن نراجع منظومة تخصيص الأراضي بشكل متكامل لكل ما سبق تخصيصه".

وأفادت الوزيرة بأن سحب الأراضي من المخالفين لا يتم من قِبل هيئة التنمية الصناعية، لكنها أوضحت أن الهيئة تعتبر طرفًا داخل لجنة شكلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم هيئة الاستثمار ووزارات التنمية المحلية، والتخطيط، والاتصالات.

وشددت "جامع" على أن الدولة تستهدف وضع هذه المناطق الصناعية على خريطة الاستثمار الصناعي، وذلك من خلال عرض كافة المجمعات وفق إطار من الشفافية.

