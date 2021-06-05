قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى اهتماما كبيرا لقطاع النقل، باعتباره أمر يخدم خطط التنمية المستدامة بصورها كافة، وقد تطورت جميع وسائل النقل في عهده.

وأضاف الدكتور حسن، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الجمعة، أنه تم إضافة 7000 كيلومتر من طرق النقل البري السريعة في مصر، والتي تهدف إلى ربط مسارات الدولة بعضها ببعض، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، صناعيا وعمرانيا، وزراعيا، وسياحيا.

وأوضح أنه في السابق كان يعيش الشعب على 7% فقط من مساحة مصر، ولكن حاليا يتم إنشاء 32 جديدة على مستوى الجمهورية، مما يعطى مساحة أوسع للمواطن ليعيش عليها، وتوفير فرص عمل زيادة، والقضاء على المناطق العشوائية، وكل هذا لم يكن ليحدث، لولا توفير شبكة مواصلات للنقل البري.

وأشار إلى أن السكك الحديدية، كانت على شفا الانهيار قبل 2014، أي قبل تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، فتم تطويرها الآن والاهتمام بها، لافتا إلى إنه تم أيضا الاهتمام بالنقل البحري، وإنشاء موانئ جافة وربطها بالبحرية، لزيادة الطاقة الاستيعابية لها.

