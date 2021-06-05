إعادة تأهيل محطتي شرب وتدعيم خدمات الصرف الصحي بقريتين ضمن حياة كريمة بمطوبس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجمعة، طرح مناقصة عامة لـ 4 عمليات ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري بمطوبس ، منها مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة لقرية منية المرشد ولقرية السعادة، وإعادة تأهيل محطة مياه أبو إسماعيل، وإعادة وتأهيل محطة بني بكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة حياة كريمة بمطوبس ستشهد إقامة العديد من المشروعات الخدمية، مابين إقامة مقرات خدمية، وتحسين حالة مياه الشرب، إضافة لأعمال الرصف وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد 13 كوبري بقرى مطوبس، كما تم بدء التنفيذ الفعلي لإنشاء المقرات الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".



وقال المحافظ، إن من بينهم قريتي بني بكار والبصراط، إضافة لأعمال تبطين الترع إضافة لأعمال الصرف الصحي وتحسين حالة المياه بالقرى



كما تشهد العديد من القرى أعمال تحسين مياه الشرب منها قرى القلي، وابيانه، وعمرو، والجواد الشرقي، والجواد العربي، بقرى وقف بحرى وتوابعها، وبقرية برج مغيزل، وبقرية الجزيرة الخضراء، وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها"، والقشاشي، والروس، والزورات، والمعالقة، والخص، وأبو عقادة"، وقرى قومسيون غرب وتوابعها، وبقرى خليج قبلي وتوابعها، ومنطقة كوم دميس وتوابعها.



كما تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع، كجزء من مبادرة تطوير الريف المصري، فتم البدء بتبطين ترعة القويعي بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪، وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربي وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 77٪.