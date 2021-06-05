«سيمنز الألمانية» تخاطب «الأهلى المصرى» للمساهمة فى تمويل القطار السريع «السخنة ــ العلمين»

مصادر: 200 مليون دولار تكلفة الأعمال المدنية للمرحلة الأولى.. والبنك يتولى إصدار خطابات الضمان

تواصلت شركة سيمنز الألمانية مع البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ للمساهمة فى توفير التسهيلات الائتمانية غير المباشرة لمشروع القطار السريع «السخنة – العلمين»، تبعا لتصريحات مصادر تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

اضافت المصادر أن مساهمة البنك الحكومى فى تمويل المشروع سيكون من خلال اصدار خطابات ضمان ــ تسهيلات غير مباشرة ــ ما بين دفعة مقدمة ونهائى وتوجه لصالح شركات المقاولات المشاركة فى التنفيذ وأبرزها المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاء، سامكريت.

وقدرت المصادر حجم الاعمال المدنية للمشروع ما بين 175 ــ 200 مليون دولار وسيتولى تنفيذها شركات مقاولات محلية.

ويضم المشروع 15 محطة تبدأ من العين السخنة وتنتهى بمدينة العلمين الجديدة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 460 كيلومترًا، على أن تستغرق مدة التنفيذ سنتين.

وقالت شركة سيمنز الألمانية للنقل منتصف يناير الماضى إن تكلفة المرحلة الأولى من القطار السريع «السخنة ــ العلمين» تبلغ 3 مليارات دولار، تشمل الوحدات المتحركة «القطارات» والإشارات، وهندسة السكة، مؤكدة أن تلك المرحلة من المخطط افتتاحها مطلع عام 2023.

وأعلنت وزارة النقل أن مشروع القطار السريع يتكون من 4 مراحل، الأولى: «السخنة ـ العلمين» بطول 460 كيلومترًا، وستتولى الشركات المصرية تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالأعمال المدنية، والمراحل الثلاث الأخرى هى «خط أكتوبر ــ أسوان»، و«الغردقة ــ سفاجا ــ قنا»، و«السلوم – الإسكندرية» بإجمالى تكلفة 360 مليار جنيه.

وتبلغ السرعة التصميمية للقطار 250 كم/ ساعة وسيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، ومستهدف أن يعمل على الخط عدد 34 قطار ركاب و10 جرارات نقل بضائع.