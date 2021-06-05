السجن المشدد 10 سنوات لفلاح زرع مخدرات بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 4264 جنايات أبو حماد لسنة 2021، بمعاقبة فلاحًا بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بزاعة أرضه بنبات القنب الهندي المُخدر.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات عن قيام المدعو "ص. ج. م"، 64 سنة، فلاح، مُقيم بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بزراعة كمية من أشجار القنب الهندي ونبات البانجو في قطعة أرض بدائرة مركز أبو حماد.

وتم ضبط المتهم، والذي تبين زراعته 74 شجرة من نبات القنب الهندي المُخدر، وعُثر بحوزته على 4 كيلو جرامات من مُخدر البانجو.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.