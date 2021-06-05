إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تديرها جمعية خيرية ألمانية

أعلن خفر السواحل الإيطالي، احتجاز سفينة إنقاذ مهاجرين تديرها جمعية خيرية ألمانية في "صقلية" بعد أن وجدوها تنتهك قواعد السلامة واللوائح البيئية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، عن بيان لخفر السواحل الإيطالي، جاء فيه أن المفتشين حددوا 23 مخالفة، شملت بعض المخالفات الخطيرة بما يكفي لتبرير احتجاز السفينة " Sea-Eye 4" في ميناء باليرمو حتى يتم تصحيح المشاكل المذكورة.

وأوضحت الشبكة أن السفينة نزلت الشهر الماضي في ميناء آخر بصقلية وكان على متنها 400 راكب تم إنقاذهم من قوارب المهربين غير الصالحة للإبحار في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد خفر السواحل الإيطالي أن السفينة لم يكن لديها معدات إنقاذ كافية لإجلاء أكثر من 27 شخصا بأمان في حالة الطوارئ.