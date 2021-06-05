جهاز تنمية المشروعات: الرئيس السيسي ولى اهتماما كبيرا لنا

قال الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن ملف المشروعات رغم أهميته الكبيرة في الدول النامية، ولكن لم ينل اهتمام كبير في العقود الماضية.

وأضاف الدكتور محمد عبد المللك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وأصبح هناك اهتماما كبيرا بملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستطاع الجهاز ضخ 32 مليار جنيها، وحققوا مليوني فرصة عمل.

وأوضح أن هناك 1.4 مليون مشروع أقيم على أرض مصر، وبذلك أصبح كم هذه الإنجازات تعادل، ما تم خلال 24 سنة سابقة، قبل 2014، لافتا إلى أن جميع المشاريع وفرص العمل تغطي محافظات الجمهورية كافة.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد لها النصيب الأكبر من فرص العمل والمشروعات، التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بداية من الفيوم، وحتى أسوان، وتستحوذ على 44% من حجم تمويلات الجهاز.

وأكد أن مبادرة «حياة كريمة»، التي بدأت عملها في المرحلة الأولى، بـ52 مركز، كان معظمهم أيضا في الصعيد، مما يلغي فكرة أن الدولة تهمش محافظات الصعيد.



