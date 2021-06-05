الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

أعلنت شركة سينوفاك بيوتك الصينية، أن بكين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال يين ويدونغ، رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني الرسمي، إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح، أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وافقت، الثلاثاء الماضي، على لقاح "سينوفاك" الصيني للاستخدام الطارئ، لافتة إلى أن هذا القرار سيوفر للدول والمؤسسات المتخصصة التمويل، كما سيوفر الثقة لدى المجتمعات بضرورة أخذ وشراء اللقاحات.