 فرج عامر: سموحة يوقع أولى صفقاتة السوبر للعام الجديد - بوابة الشروق
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فرج عامر: سموحة يوقع أولى صفقاتة السوبر للعام الجديد

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 5 يونيو 2021 - 3:00 م | آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 3:00 م

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، توقيع ناديه مع أولى صفقاته للموسم الجديد بضم لاعب فرنسي ذو أصول مصرية.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سموحة يوقع أولى صفقاتة السوبر للعام الجديد، لاعب 20 عامًا مصري الأب أوربي الأم يلعب في خط الهجوم، تخرج من أكاديمية فرنسا التي أفرزت نجوم العالم».

وأضاف: «وقع عامين لسموحة، طريقه للمنتخب الأولمبي والمنتخب القومي مفروش بالورود، انتقال حر(سموحة لم يدفع مليمًا واحدًا في انتقاله) نتمني لك ولنا التوفيق».

واختتم رئيس سموحة: «لاعب سموحة الجديد فضل أن يُوقع لنا بالرغم من إمكانية حصوله على عروض أفضل بكثير جدًا، تجربة ظهور العديد من نجوم الصف الأول في سموحة أغرته؛ خاصة أن إمكانيات هذا النجم الصغير مبهرة».


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