محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من مدارس مدينة العريش ورفح؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وتوفير كل احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد المحافظ، انتظام اللجان في مختلف مدارس المحافظة، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التي تم دراستها، ما يبشر بالخير في تحقيق نتائج طيبة.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة تطهير لجان الامتحانات أولًا بأول حفاظًا على الطلاب وكل العاملين باللجان من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وباقي العاملين في محيط اللجنة.

وأشار المحافظ، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تجرى اعتبارًا من اليوم السبت ولمدة 6 أيام متتالية حسب الجدول المعلن، ويؤديها 8801 طالب وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 589 لجنة في عدد 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

ولفت المحافظ، إلى تخصيص 5 مدارس في مدينة العريش لأداء طلبة وطالبات مدارس رفح الامتحانات بها.

وأشار إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بإدارة رفح التعليمية يبلغ 724 طالبًا وطالبة.

من جانبه أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان الامتحانات وحل أي مشكلات.