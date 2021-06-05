حسام موافي: الإنسان له قلبين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن القلب حينما ينقبض يضخ الدم، وعنده انبساطه يأخذ الدم لينقيه ويستخلص منه الغذاء.

وأضاف «موافي»، خلال برنامجه «ربي زدني علما»، مساء الجمعة، أن الإنسان لديه القلب مقسوم لنصفين، كل نصف يعمل عكس الآخر، أي يعتبر الإنسان لديه قلبين.

وأوضح أن القلب الأول -النصف الأول من القلب- يقوم بعملية أكسدة، أي يضخ الدم إلى الرئة ليكتسب الأكسجين، أما القلب الثاني يأخذ الدم بعد اكتسابه للأكسجين، ويضخه لشريان الأورطى، فيرسله للجسم كله.

وأشار إلى أنه يأخذ الدم من قبل أشياء تسمى الأوردة الرئوية، فالقلب الأول يقوم بعمل دورة دموية صغيرة، والقلب الثاني أو النصف الشمال يقوم بالدورة الدموية الكبيرة.

https://www.youtube.com/watch?v=aItTPPIuPrc