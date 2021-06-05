ضبط 14 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للمضبوطين عدا 53 ألف شخصن تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وعرضهم على النيابة العامة.

كما تم تحرير 1184 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 254 قضية منع تداول أرجيلة بإجمالى مضبوطات 1879 أرجيلة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.