تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية، موجهًا بالعمل على راحة الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على صحة الطلاب وتوفير أجواء امتحانية هادئة تمكنهم من أداء امتحاناتهم.

وكلف المحافظ، الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتقديم واجب العزاء لطالبة توفيت والدتها أمس، وتؤدي الامتحانات في لجنة مدرسة سخا النموذجية.

وأدى 57 ألفا و676 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية، في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، وامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، في ظل تشديدات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

واستبعد رئيس لجنة المدرسة الإعدادية للبنات الجديدة، لعدم انتظام اللجنة.

وتفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من لجان الشهادة الإعدادية بإدارتي شرق وغرب كفر الشيخ، ومنها لجنة الإعدادية بنات الجديدة، ولجنة سخا النموذجية، ولجنة الشهيد حمدي الإعدادية.

وقدمت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم واجب العزاء للطالبة نورا عبدالسلام عبدالله بلجنة مدرسة سخا النموذجية؛ لوفاة والدتها أمس، واطمئنت عليها، ووجهت برعايتها طوال أيام الامتحانات وتوفير سبل الراحة لها.

وعلى جانب آخر، لم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة وكيل الوزارة أي شكاوى من الطلاب، وجاء الامتحان في مادة اللغة العربية، من المقرر وفي مستوى الطالب المتوسط.