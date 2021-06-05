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الإمارات: 5 وفيات و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 5 يونيو 2021 - 1:53 م | آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 1:53 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم السبت تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1689 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 2188 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 581 ألفا و197 حالة.

وأوضح البيان، أن 2150 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 560 ألفا و734 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 246 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


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