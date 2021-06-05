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وزير الصحة الروسي: نسبة الروس الذين يتمتعون بمناعة ضد كورونا ليست سيئة


نشر في: السبت 5 يونيو 2021 - 10:18 ص | آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 10:18 ص

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا ليست سيئة.. لكن هذا لا يزال غير كافٍ لـ"هزيمة فيروس كورونا" بشكل تام، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

 

وقال موراشكو، خلال مقابلة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "الأشخاص الذين لديهم طبقة مناعية ضد فيروس كورونا في روسيا، ليست سيئة.. لكن هذا لا يزال غير كاف للقضاء على الفيروس"، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية تكمن في "القضاء على الفيروس".

 

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس 2020، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

 

ويعقد "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.

 


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