محافظ المنوفية يسلم عقود أكشاك نموذجية بالمجان لعدد من المستحقين

ويؤكد نمط جديد موحد للأكشاك بنطاق المحافظة

سلم اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عقود أكشاك نموذجية بالمجان لعدد من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا والبالغ عددها ١٢ كشكا نموذجيا بشارع ياسين عبد الغفار بشبين الكوم ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة وسمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وادإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وشدد المحافظ - في بيان اليوم - على أصحاب الأكشاك بضرورة الحفاظ على الأكشاك النموذجية وعدم إنشاء أي ملحقات بها حفاظاً على المظهر العام وبما يعكس الرؤية الحضارية والجمالية للمدينة، مؤكداً أن هناك خطة طموحة لتوفير نمط جديد موحد للأكشاك بنطاق المحافظة بشكل حضاري والقضاء على العشوائية لتوفير فرص عمل جادة للشباب، مشيرا إلى أن العقود سيتم تجديدها للملتزمين ببنود العقد.

الجدير بالذكر أنه خلال جوالته المستمرة بمتابعة أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمعهد الكبد والمستشفى التعليمي بشبين الكوم بهدف الارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية، وجه محافظ المنوفية بإزالة كافة الأكشاك العشوائية التي تعوق الحركة المرورية بالشارع وتوفير وتسليم أصحابها أكشاك نموذجية جديدة ومميزة تليق بالشباب وبما يعكس الرؤية الحضارية للمحافظة.