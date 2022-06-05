الملكة إليزابيث تظهر من الشرفة في ختام احتفالات اليوبيل البلاتيني

أسعدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية المحتفلين باليوبيل البلاتيني بظهورها في شرفة قصر باكنجهام في إجراء طال انتظاره، في ختام أربعة أيام من الاحتفالات.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء أن الآلاف من المهنئين رحبوا بالملكة التي كانت محاطة بأفراد أسرتها، بعد أن حكى العرض البلاتيني قصة حياتها والأمة في عرض خيالي وممتع.

وخلال ظهور الملكة، شاركت مجموعة من المشاهير، من بينهم السير ديفيد جيسون وهاري ريدناب والسير كليف ريتشارد وساندي شو وفيليسيتي كندال في اداء النشيد الوطني"حفظ الله الملكة"، في كل دول الكومنولث.

ووحدت احتفالات عطلة البنوك التي استمرت أربعة أيام بين الجيران والبلدات ومعظم أنحاء البلاد، حيث احتفلوا بمرور 70 عاما على حكم الملكة الأطول بالبلاد.