 الملكة إليزابيث تظهر من الشرفة في ختام احتفالات اليوبيل البلاتيني - بوابة الشروق
الأحد 5 يونيو 2022 9:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

الملكة إليزابيث تظهر من الشرفة في ختام احتفالات اليوبيل البلاتيني

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 8:44 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 8:44 م

أسعدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية المحتفلين باليوبيل البلاتيني بظهورها في شرفة قصر باكنجهام في إجراء طال انتظاره، في ختام أربعة أيام من الاحتفالات.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء أن الآلاف من المهنئين رحبوا بالملكة التي كانت محاطة بأفراد أسرتها، بعد أن حكى العرض البلاتيني قصة حياتها والأمة في عرض خيالي وممتع.

وخلال ظهور الملكة، شاركت مجموعة من المشاهير، من بينهم السير ديفيد جيسون وهاري ريدناب والسير كليف ريتشارد وساندي شو وفيليسيتي كندال في اداء النشيد الوطني"حفظ الله الملكة"، في كل دول الكومنولث.

ووحدت احتفالات عطلة البنوك التي استمرت أربعة أيام بين الجيران والبلدات ومعظم أنحاء البلاد، حيث احتفلوا بمرور 70 عاما على حكم الملكة الأطول بالبلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك