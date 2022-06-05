 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة


نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 5:23 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 5:23 ص

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 9 آلاف و 835 إصابة جديدة، بينها 48 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و163 آلفا و686 إصابة.

كما أضافت البلاد 20 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و258وفاة.

وحتى منتصف ليل السبت، تلقى 3ر33 مليون شخص، أو 9ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 59ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 9ر86% من إجمالي عدد السكان.

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