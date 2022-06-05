السعودية ترفع أسعار نفطها بأكثر من المتوقع وسط تعافي الطلب في آسيا

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن السعودية رفعت أسعار النفط للعملاء في آسيا لشهر يوليو بأكثر من المتوقع، وسط تعافي الطلب بالتزامن مع تخفيف قيود كورونا في اقتصادات رئيسية بالمنطقة. وبذلك تستأنف "أرامكو" سلسلة الزيادات التي بدأتها في فبراير.

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، فقد رفعت أرامكو سعر بيع خامها الرئيسي "العربي الخفيف" للعملاء في آسيا بـ2.10 دولار ابتداء من يونيو، إلى 6.50 دولار فوق المعيار القياسي الذي تستخدمه. وكان تجار استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا أن تكون الزيادة بـ1.50 دولار.

وقفزت أسعار النفط الخام العالمية بأكثر من 50% هذا العام إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل.

وتشهد الأسواق نقصا في الإمدادات مع تراجع التدفقات الروسية بسبب العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا.

وبدأت الصين وسنغافورة إلغاء تدابير الإغلاق التي قوضت الطلب خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية.

وترسل السعودية أكثر من 60% من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، وتمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.