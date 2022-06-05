تكريم الفنانة ليلى علوي بمهرجان دولي في تونس 

كرمت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، النجمة ليلى علوي والممثل التونسي رؤوف بن عمر، وذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة التأسيسة للمهرجان السينمائي الدولي "ياسمين الحمامات"؛ تقديرا لما قدموه في قطاع السينما على مدى عقود من الزمن.

وشهد افتتاح المهرجان، الذي يستمر حتى 11 يونيو الجاري، عرض فيلم قصير بعنوان "Cendres" إخراج مهدي العجرودي ولويس مارتن سوسي، وفيلم آخر طويل يحمل عنوان "Sous le ciel d'Alice" إخراج كلوي مازلو.

وسيتم خلال المهرجان عرض 65 فيلما تمثل 21 دولة من بينها مصر ولبنان والجزائر والعراق وإيران والصين وتركيا وسوريا ومقدونيا وفنزويلا وروسيا وبولونيا وغيرها، وهي الأفلام المتوجة والمشاركة في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، وتتوزّع هذه الأفلام إلى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و6 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و35 فيلما ستُعرض في بقية فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن يكرّم المهرجان عددا من الوجوه السينمائية التونسية والعالمية الأخرى، من أهمها المخرج الفرنسي الصربي العالمي إمير كوستاريكا، الحاصل مرّتين على السعفة الذهبية في مهرجان كانّ السينمائي.