تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة نتيجة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث بلغت نسبة الرطوبة بمدينة الطور عاصمة المحافظة 37%، وسرعة الرياح 37 كيلومترا في الساعة.

وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، عن موجة حارة تشهدها مدن المحافظة على مدار اليوم، ويسود كل أنحاء المحافظة طقس معتدل ليلًا، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، نتيجة التأثر بالكتلة الهوائية الساخنة القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي سببت ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد كافة.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الأحد، تعرض بعض المناطق بالمحافظة لنشاط الرياح التي لا تتجاوز سرعتها 37 كيلو مترًا في الساعة، دون أن تكون محملة بالرمال مما لا يؤثر على حركة المرور على الطرق الدولية والرئيسية، وحالة البحر الأحمر مستقرة وتسمح بجميع الأنشطة البحرية، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2.25 مترًا.

وناشدت مديرية الصحة المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في ساعة الذروة بداية من الساعة 12 حتى الساعة 3 عصرًا، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء اليوم 35 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر36 درجة، والصغرى 22 درجة، وفي نويبع 37 – 23، وطابا 34–22، وسانت كاترين 31 – 17، وشرم الشيخ 37 – 26.