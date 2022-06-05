بحث وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله محمود، مع وفد منظمة دول شرق إفريقيا للربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، دراسة إنشاء خط ثاني للربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا، بسعة كلية تبلغ ثلاثة آلاف ميجاوات وجهد يبلغ (500) كيلو فولت، على أن ينفذ على ثلاثة مراحل 1000 ميجاوات في كل عام، إلى أن تكتمل في 3 أعوام بتمويل من البنك الدولي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، قال وزير الطاقة والنفط السوداني: «نأمل أن يعمل البنك الدولي على تنفيذ التزاماته لخدمة الشعب السوداني، لاسيما وأن السودان يحتاج لمضاعفة الكهرباء لكي يغطي حاجة البلاد من الطاقة».

وجاءت تصريحات الوزير السوداني، لدى لقائه اليوم الأحد بمكتبه، وفدي المنظمة ولجنة دراسة البيئة لخط السودان - إثيوبيا.

وقال رئيس اللجنة كوس موسى: «جئنا لعمل دراسة من شقين فني ومالي، حيث تم التقييم الفني في إثيوبيا والتقييم المالي سيتم في السودان، وتم اختيار المقاول وسوف تتوالى المباحثات حتى يتم توقيع العقود بين المنظمة والمقاول، ومن المتوقع أن يكون الشهر المقبل، على أن تكتمل الدراسة خلال ستة أشهر».

وأوضح أن «البنك الدولي التزم بالتمويل مسبقاً، ومن المتوقع أن تبدأ مراحل التنفيذ من إثيوبيا بعد توقيع التمويل بين السودان والبنك الدولي».

جدير بالذكر، أن السودان وإثيوبيا يربطهما خط ناقل للكهرباء بسعة كلية بلغت (200) ميجاوات وجهد (220) كيلو فولت، ويأتي الخط الثاني كدفعة قوية لاستقرار التيار الكهربائي في السودان، برعاية واهتمام من منظمة دول شرق إفريقيا للربط الكهربائي بين الدول الأعضاء.