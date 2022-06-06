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رونالدو يقود البرتغال للفوز على سويسرا برباعية

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 11:58 م

سجل كريستيانو رونالدو هدفين ليقود المنتخب البرتغالي للفوز على ضيف السويسري 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا والتي شهدت أيضا تعادل المنتخب التشيكي مع نظيره الإسباني 2 / 2.

وسجل رونالدو هدفيه في الدقيقتين 35 و40 فيما سجل الهدفين الآخرين ويليام كارفالو وجواو كانسيلو في الدقيقتين 15 و68.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع منتخب إسبانيا 1/1، فيما ظل المنتخب السويسري بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب التشيكي 2 / 1. 


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