انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 29 ألفا و23 سريرا

قالت وزاة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) انخفض إلى 29 ألفا و23 سريرا يوم 4 يونيو، مقارنة بـ29 ألفا و351 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 9ر3%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية هاواي أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 5ر7% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 5ر6%.

وسجلت ولاية كاليفونيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 2824 سريرا، تلتها فلوريدا عند 2806 سريرا.