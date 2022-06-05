رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية بكلية الهندسة

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اليوم، جولة تفقدية للجان الامتحانات بكلية الهندسة؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات للفرق النهائية لأقسام الكلية التسع، ولقياس مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الواجبة للتسهيل على الطالب أداء امتحاناتهم، وتساهم في توفير الاجواء المناسبة لإتمام العملية الامتحانية بالشكل المناسب، وبما يضمن الصحة والسلامة للطلاب.

رافق رئيس الجامعة، وخلال جولته التفقدية الدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد علي مراد وكيل الدراسات العليا، والدكتور مصطفي أحمد كامل، وكيل الكلية لشئون البيئة، ومراقبي اللجان، وأمين الكلية.

شدد رئيس الجامعة، على ضرورة التزام الطلاب بتطبيق التعليمات التي وضعتها الكلية لتنظيم العملية الامتحانية، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو إي متعلقات تخص المادة، مؤكدًا على توفير الجامعة لسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات طارئة أثناء الامتحانات.

وعلى هامش الجولة تفقد رئيس الجامعة المشروع البحثي لكلية الهندسة الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار "STDF"، والذي يضم معمل لمشروع لربط الماء والطاقة والغذاء من خلال منظومة متقدمة لتحلية مياه البحار والآبار، ومدعمة بالطاقة الشمسية لاستخدامها في الزراعات المحمية المستدامة، والتي يقوم عليها الدكتور محمد رضا، والدكتور محمد صلاح، والدكتور أبو هشيمة مصطفى.