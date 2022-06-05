هونج كونج تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 6 أسابيع

سجلت هونج كونج 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اليوم الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ ستة أسابيع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولي الصحة القول في مؤتمر صحفي إنه تم اكتشاف 379 حالة من هذه الإصابات عبر فحوص المستضدات السريعة و136 حالة عن طريق الفحوص المعملية. وكان هناك 42 حالة واردة من الخارج من هذه الإصابات الجديدة.

وجاء تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية في المدينة بعد ستة أسابيع تقريبا من تسجيل 523 حالة في يوم واحد في 23 أبريل.

وتم تسجيل أكثر من 200 حالة من هذه الإصابات في بؤر عدوى جماعية تم اكتشافها الأسبوع الماضي في أربع حانات بالمدينة.

وأفاد مسؤولو الصحة بأنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، لم يطرأ أي تغيير على أعداد الحالات التي تحتاج العلاج في المستشفيات وأعداد الإصابات الخطيرة.

وقال المسؤولون إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال 24 ساعة.