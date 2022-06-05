منظمة الصحة العالمية تؤكد تسجيل 780 حالة إصابة بجدري القرود في 27 دولة

أكدت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 780 حالة إصابة بمرض جدري القرود في 27 دولة حول العالم اليوم الأحد، حيث تم تسجيل حالات إصابة في دول لم يكن معتادا وجود المرض بها.

ولا تتضمن أحدث إحصاءات حالات الإصابة في الدول الإفريقية التي يعد الفيروس بها وباء.

وقالت المنظمة: "حاليا، خطر الصحة العامة على مستوى العالم يعتبر متوسطا لأن هذه أول حالات إصابة بالمرض يتم تسجيلها".

مع ذلك، حذر مسؤوولن من أن خطر الصحة العامة" يمكن أن يصبح مرتفعا في حالة تمكن الفيروس من استغلال الفرصة لترسيخ نفسه في الدول التي لا يعد بها وباء كمسبب واسع النطاق للمرض".

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة بين الـ780 حالة إصابة بالمرض، مع ذلك، توفى 66 شخصا حتى الآن هذا العام في 5 دول إفريقية بسبب جدري القرود.