السعودية: 3000 مسكن و250 ألف غرفة فندقية بمكة لاستقبال الحجاج

أعلن مسؤول سعودي اليوم الأحد، تجهيز 3 آلاف مسكن و250 ألف غرفة فندقية في مكة المكرمة لاستقبال مليون حاج سيؤدون فريضة الحج هذا العام.



وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري "أن هناك أكثر من 3 آلاف مسكن لإسكان الحجاج".



قال إن هناك نحو 250 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام سواء من الداخل أو الخارج خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد وصول 955 حاجاً قادمين من إندونيسيا وبنجلاديش، ضمن أولى وفود الحجاج القادمين من خارج المملكةبعد انقطاع عاملين بسبب فيروس كورونا.



وأعلنت السعودية، في التاسع من الشهر الماضي، أنها قررت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".



وشهد موسم الحج لعام 2021 مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.