كندا تسجل 1639 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

سجلت كندا 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و897 ألفا و530 إصابة، والوفيات إلى 41 ألفا و354.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 85 مليونا و516 ألفا و90 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.