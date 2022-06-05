 زاخاروفا تنفي تنصت بلادها على المسؤولين الألمان وتتهم واشنطن بهذا الأمر - بوابة الشروق
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زاخاروفا تنفي تنصت بلادها على المسؤولين الألمان وتتهم واشنطن بهذا الأمر

أ.ش.أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:27 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:27 م

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تكون بلادها تتنصت على المسؤولين الألمان، متهمة الولايات المتحدة بالقيام بهذا الأمر.

وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن خطر التنصت الروسي على المسؤولين الألمان، اليوم الأحد:" لقد نسيت نانسي فيزر أن تضيف أن المسؤولين الألمان دائما تم التنصت عليهم من قبل الأمريكيين".

وأضافت زاخاروفا: "أن الأمريكيين كانوا على الدوام وما زالوا يشاركون في التنصت على المكالمات الهاتفية".

يُذكر أن فضيحة اندلعت في أوروبا العام الماضي عندما ظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول التنصت على المكالمات الهاتفية من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية من الأراضي الدنماركية على عدد من السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.


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