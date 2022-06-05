اليسار الألماني يدعو إلى حل مشاكل نقص الأسرة وأطقم العاملين بمستشفيات الأطفال

حث حزب اليسار الألماني المعارض على حل مشاكل نقص الأسرة وأطقم العاملين في مستشفيات الأطفال في ألمانيا، وهي المشاكل التي يشكو منها الأطباء.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال زعيم الكتلة البرلمانية لليسار ديتمار بارتش، إن الأوضاع داخل المستشفيات "مأساوية في بعض الأحيان ولا تليق بواحدة من أغنى دول الكرة الأرضية".

كانت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء كشفت عن أن عدد الأسرة المخصصة لعلاج الأطفال والمراهقين في ألمانيا انخفضت من 26 ألفا و663 سريرا في 2018، إلى 26 ألفا و208 أسرة في عام 2020.

كما شكت روابط الأطباء أيضا من تعذر شغل أسرة متاحة لعلاج الأطفال بسبب النقص في أطقم العاملين.

وقال بارتش إن مسألة "نقص أسرة المستشفيات المخصصة للأطفال بمقدار مئات الأسرة في الأعوام الماضية، تعد بمثابة فشل سياسي خطير في قطاع الصحة، ولا ينبغي أن يحظى نقص الأسرة وأطقم العاملين في طب الأطفال باهتمام أقل من الاهتمام الذي يحظى به جدري القرود".

ورأى بارتش أن على وزير الصحة كارل لاوترباخ، أن يضع الرعاية الطبية للأطفال على رأس أولوياته "وأن يحل الأوضاع الخاطئة التي لا يمكن احتمالها في المستشفيات بأسرع ما يمكن".

من جانبها، قالت جمعية طب الأطفال والمراهقين إن تقدير تكاليف وأسعار الرعاية المخصصة للأطفال في المستشفيات أصعب من تقدير تكاليف وأسعار رعاية البالغين، مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإن مستشفيات الأطفال غالبا ما تكون غير مجدية اقتصاديا.

وأعلن لاوترباخ اعتزامه العمل على إلغاء نظام الحساب بما يعرف بـ التكاليف الإجمالية للحالة (التي لا تشمل تكاليف طاقم التمريض مقابل الرعاية السريرية) وهي الطريقة المعمول بها للمرضى من الأطفال وحالات المواليد، وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، يوم الخميس الماضي إن هذا الإجراء سيكون الخطوة الأولى التي يعتزم اتخاذها في إطار الإصلاح الجاري للمستشفيات.

وحسب بيانات جمعية طب الأطفال والمراهقين، انخفض عدد الأسرة في قطاع طب الأطفال بمقدار الثلث في الفترة بين 1991 و2017، وفي نفس الفترة ارتفع عدد حالات الأطفال والمراهقين الذين يتم علاجهم في المستشفيات من 900 ألف حالة سنويا إلى أكثر من مليون حالة.