زراعة الغربية تحث المزارعين على سرعة توريد القمح

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عقد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي ومعاون وزير الزراعة، اجتماعا اليوم الأحد بمديرية الزراعة بالغربية؛ لبحث تذليل كافة الصعاب لتحقيق المستهدف من كميات القمح المطلوب توريدها.

وأكد الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أهمية تكاتف الجميع لتحقيق المستهدف من كميات القمح المطلوبه والتأكيد على حزمة التعليمات الواردة من الوزارة؛ لتشجيع المزارعين على التوريد وخطورة عدم التوريد أوتوريد أقل من المطلوب.

وشدد أبو شادي على ضرورة قيام الجميع بدوره من مديري الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز ورؤساء الجمعيات الزراعية، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، ونزول لجان من الزراعة والتموين ومجلس المدينة للمرور والمتابعة وتحرير المحاضر اللازمة في حاله عدم التوريد.

وناشد الدكتور محمد القرش الجميع ضرورة التواصل مع المزراعين وبذل الجهد؛ لتحقيق المستهدف المطلوب فى توريد القمح وتوعية المزارعين بأهمية التوريد وأن العهد بالمزارعين هو دائما الوقوف في خندق واحد مع الدولة.