أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن تكريم محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، جاء دون علمه، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على أن يكون التكريم وسط الجماهير.

وكرم اتحاد الكرة محمد صلاح، قبل مواجهة غينيا المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث: «تكريم صلاح دون علمه وكان مفاجأة له، وتم الاتفاق على أن يكون التكريم وسط الجماهير على أرض مواجهة مصر وغينيا».

وأضاف: «صلاح شخص خجول، وأتمنى أن يساهم صلاح في فوز المنتخب بمباراة اليوم أمام نظيره الغيني».

وأكمل جمال علام: «التكريم عبارة عن زهرة اللوتس موجود بها اسمه وصورته، وهذا الأمر نال إعجابه».

وعن الحضور الجماهيري القليل.. قال: «الاتحاد حصل على موافقة بحضور 40 ألف متفرج، متوقعًا حضور الجماهير بكثافة خلال المباريات المقبلة».

وأتم: «اتحاد الكرة متفائل بالمدير الفني إيهاب جلال الذي يقود أولى اختباراته أمام غينيا».