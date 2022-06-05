ضبط 2 كيلو هيروين و320 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص بالإسماعيلية والشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 2 كيلو هيروين و320 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص خلال حملات خلال بالإسماعيلية والشرقية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (الإسماعيلية، الشرقية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) أماكن لمزاولة نشاطهم الاجرامي.

بتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم كالتالي:

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، وبحوزتهما ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو، 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو، مبلغ مالي، هاتفي محمول).

وفي الشرقية، جرى ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزته ( 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2 مليون و400 ألف جنيه تقريبا.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.